Stiltekring bij station

DIEREN – Ook deze maand organiseren de Ambassade van Vrede, afd. Dieren/ Ellecom en de Werkgroep Stiltekring Dieren een Stiltekring op het Stationsplein in Dieren. Deze vindt plaats op zondag 16 juni. De deelnemers staan stil bij de oorlog in Oekraïne en bij de oorlogen wereldwijd. Ook staan ze stil bij de mensen die respect voor elkaar hebben, dichtbij en veraf. De aanvang is 14.00 uur en iedereen is welkom.