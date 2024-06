Stilstaan bij bomen

BRUMMEN – Het belang van bomen staat centraal tijdens de bomenwandeling die op zondag 9 juni wordt gehouden in Brummen. IVN neemt wandelaars vanaf 14.00 uur mee vanaf station Brummen.

Bomen zijn heel erg belangrijk voor de leefbaarheid in een stad of dorp. In de zomer zorgen ze voor verkoeling door hun schaduw, bij harde wind dienen ze als windbreker en wanneer het regent als een tijdelijk afdak. Buiten dat bomen voor ons heel belangrijk zijn, zijn ze dat ook voor veel insecten, vogels en andere zoogdieren. Tijdens de bomenwandeling komen deelnemers alles te weten over bomen en wat zij gedurende het hele jaar te bieden hebben

Van prachtige bloesems en bladeren in het voorjaar tot de mooie herfstkleuren en vruchten in de herfst. Vooraf opgeven niet nodig. Gift als blijk waardering wordt er gewaardeerd.