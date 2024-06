Stickers tegen hardrijders

DOESBURG – De komende week worden er 30 kilometer-stickers verspreid in de wijd De Ooi in Doesburg. Bewoners kunnen deze op hun containers plakken. De Werkgroep Veilig Verkeer Ooi krijgt nog steeds informatie van wijkbewoners dat er in diverse straten te hard wordt gereden. Aanvankelijk zou de Werkgroep Veilig Verkeer Ooi in het voorjaar samen met de Anne Frank School en de gemeente Doesburg de activiteit ‘Op voeten en fietsen naar school’ project opstarten, maar gezien de drukke activiteiten van zowel de school als de gemeente is dat uitgesteld. Bewoners die een sticker willen ontvangen, kunnen mailen naar veiligverkeerooi@kpnmail.nl.