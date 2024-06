Stichting Doe’s Goed start kringloopwinkel in en voor Doesburg

DOESBURG – In Doesburg wordt momenteel door de Stichting Doe’s Goed hard gewerkt aan de opening van een nieuwe goede doelen kringloopwinkel aan de Kraakselaan 93. De stichting Doe’s Goed is kortgeleden opgericht door vrijwilligers die voorheen werkten bij Litania Lifestyle, dat in hetzelfde pand een kringloopwinkel had. Nadat die stichting de winkel sloot, hebben de vrijwilligers besloten op dezelfde plek een nieuwe kringloopwinkel te starten.

De winkel van Doe’s Goed gaat zich richten op de verkoop van tweedehands dames- en herenkleding, dames- en herenschoenen, sieraden, vazen, glaswerk, schaaltjes, deco, bestek, pannen, kleine keukenapparaten, bed- en tafellinnen, klein gereedschap, boeken, kerstspullen en ga zo maar door. Iedereen die dergelijke spullen over heeft en wil doneren aan de Doe’s Goed winkel, kan daar vanaf 1 juli terecht.

De opbrengsten van de Doe’s Goed winkel zullen ten goede komen aan lokale doelen. De klanten van de Doe’s Goed winkel kunnen elke zes maanden zelf een nieuw doel kiezen in Doesburg. Het is de bedoeling om de winkel medio juli te openen. Iedereen die bruikbare spullen over heeft of op een andere manier wil helpen bij Doe’s Goed kan deze spullen inleveren bij de winkel aan de Kraakselaan 93 van 3 tot en met 6 juli en van 10 tot en met 13 juli. Dit kan tussen 10.00 en 16.00 uur. De winkel is dan nog niet open, maar er zijn wel mensen aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.