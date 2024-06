Steun bij hoge energierekening

DOESBURG – Maatschappelijke organisaties en kleine ondernemingen in Doesburg krijgen 650 euro. Dit als tegemoetkoming voor de hoge energierekeningen.

De gemeente Doesburg doet mee aan het Gelders Energiefonds van de provincie Gelderland en er is nog 17.010 euro beschikbaar. Kleine ondernemingen met 2 tot 50 medewerkers in dienst, die minimaal 4 dagen in de week geopend zijn, kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Dit geldt ook voor maatschappelijke organisaties in gemeentelijk vastgoed die zelf hun energierekening betalen.

Per vestiging in Doesburg is er 650 euro te vergeven. Dit geldt voor maximaal één vestiging per aanvrager. Een aanvraag indienen kan van 12 juni tot en met 1 juli via het formulier op doesburg.nl.