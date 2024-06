DIEREN – Maandag 24 juni is er van 14.00 tot 15.30 uur weer een spreekuur van de OV-ambassadeurs in de Zoomerij Dieren. Bezoekers kunnen hier terecht voor advies over reizen met het openbaar vervoer en informatie over bijvoorbeeld de OV-chipkaart of het plannen van een reis.

ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur