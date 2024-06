Sportclub Brummen JO19-1 kampioen

BRUMMEN – De J019-1 van Sportclub Brummen is op zaterdag 1 juni kampioen geworden in de 2e klasse. De afgelopen fase werd er per wedstrijd beter gespeeld en groeiden de jongens als elftal naar elkaar toe. “Dit was ook nodig omdat we met dertien spelers waren en we iedereen hard nodig hadden tijdens de wedstrijden”, aldus de JO19-1. Ze moesten dan ook geregeld spelers lenen van andere elftallen – waarvoor ze erg dankbaar zijn. De voetballers maakten in de gespeelde wedstrijden 24 doelpunten en kregen er maar 3 tegen.