BRUMMEN – Vrijdag 7 juni is er een ontmoetingscafé met Nicole van Olderen in Plein Vijf in Brummen. Deze keer gaat de bijeenkomst over numerologie. Nicole zal van alle deelnemers een uitleg geven over de kwaliteiten van hun geboortedatum en de kracht van getallen. Aanvang is 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar een donatie voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.

nickysplace.nl