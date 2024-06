Solliciteren voor baan als Bronckhorster burgemeester

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zoekt een bevlogen burgemeester. Dat blijkt uit de profielschets die op 3 juni is gepresenteerd door de gemeenteraad. Solliciteren kan tot en met 26 juni.

Sinds het vertrek van burgemeester Marianne Besselink is Marja van der Tas waarnemend burgemeester in Bronckhorst. Ondertussen wordt gezocht naar de geschikte kandidaat om de functie van burgemeester voor langere tijd invulling te geven. Een vertrouwenscommissie heeft, met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, op een rijtje gezet waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Dit werd samengevat in een profielschets, die tijdens een speciale raadsvergadering werd gepresenteerd aan de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Henri Lenferink.

“Je voelt je sterk verbonden met het plattelandskarakter van onze prachtgemeente met zijn vele karakteristieke kernen en coulisselandschap. Je past bij ons bedrijvige karakter en onderlinge sociale betrokkenheid. Je bent de verbindende schakel die, samen met ons, de vele uitdagingen omzet in kansen. Je bent een boegbeeld binnen en buiten Bronckhorst. Onze burgemeester is een graag geziene persoon die zichtbaar, benaderbaar en charismatisch is en die tussen onze inwoners staat”, luidt het ‘wensenlijstje’.

Belangstellenden kunnen tot en 26 juni solliciteren. Dit najaar worden kandidaten geselecteerd en volgen er gesprekken met de vertrouwenscommissie, commissaris van de Koning en kabinetschef. Eind oktober wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad aanbeveelt als nieuwe burgemeester. Hij of zij zal medio januari worden geïnstalleerd.

bronckhorst.nl/nieuweburgemeester