Slootjesmiddag in Rozendaal

ROZENDAAL – Wat leeft er allemaal in en rond het water? Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen dit ontdekken tijdens de Slootjesmiddag van IVN-Oost Veluwezoom op zaterdag 8 juni. Samen met schoolgidsen van het IVN gaan ze waterdiertjes vangen in de Rozendaalse Beek en daarna bekijken. Daarnaast zijn er andere spannende activiteiten te doen. De Slootjesmiddag wordt opgevrolijkt met kramen waar leuke (waterdier)knutsels gemaakt kunnen worden en er is limonade, koffie en thee verkrijgbaar.

De Slootjesmiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden bij de Rozendaalse Beek, voor de Torckschool. Er zijn schepnetten, waterbakken, loeppotjes en zoekkaarten aanwezig, maar zelf een schepnetje of (witte) emmer meenemen mag natuurlijk ook. Het is handig om laarzen aan te trekken. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.