Slootjesdag in Loenen en Eerbeek

LOENEN/EERBEEK – Op zondag 16 juni houdt IVN Eerbeek de jaarlijkse slootjesdag, dit keer bij de poel van natuurtuin Harmanahof aan de Loener Schepersweg in Loenen. Kinderen gaan zelf onderzoek uit met een schepnet, waterbak en eventueel een loeppotje. De gidsen van het IVN vertellen van alles over de planten en dieren die de kinderen uit de poel hebben geschept. Aanvang van deze activiteit is 14.00 uur. Opgeven is niet nodig.