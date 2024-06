Schutterskoning mag minuut gratis winkelen

DIEREN – Een minuut lang mocht Frank Nas gratis boodschappen uitzoeken bij Albert Heijn Dieren. Dit omdat hij op Koningsdag dit jaar de houten vogel van de paal schoot op de Dierense kermis. Nas mag zich een jaar lang schutterskoning van Dieren noemen.

Hij kan zich niet heugen wanneer hij níet op Koningsdag meedeed aan het vogelschieten. “Mijn vader werd dertig jaar geleden schutterskoning en ook toen deed ik al mee. Vroeger aan de Oostlaan en nu op de kermis, altijd vaste prik met familie en bekenden.” Ook zijn zus werd al eens koningin en nu was de eer dan eindelijk aan Frank Nas zelf. “Ik had het eerst niet eens in de gaten”, vertelt hij. “Ik schoot, draaide me om en hoorde ineens een hoop gejuich achter me.”

Die winst, daar is hij erg blij mee. Dat hij nu ook nog een minuut door de supermarkt mag rennen, dat is vooral een leuke bonus. Hij heeft zich niet voorbereid, maar ‘ziet wel wat er in zijn karretje belandt’. De minuut vloog voorbij en met wat hulp van Bas Veenhuizen van Albert Heijn verzamelde Nas koffie, wasmiddel en lekkers als chocola, snacks en pizza met een totale waarde van 122,76 euro.

De Dierense Oranje Stichting wordt al jaren gesponsord door Albert Heijn en kan daardoor deze extra prijs geven aan de schutterskoning. “Het blijft leuk om te doen en zijn dan ook heel erg blij met de hulp van Albert Heijn”, aldus bestuurslid Gerrie Lubbers.

Foto: Linda Peppelman

Schutterskoning Frank Nas in actie achter het winkelkarretje, links Bas Veenhuizen van Albert Heijn en rechts Gerrie Lubbers van de Oranje Stichting