Schilderijen in St. Joriskerk

DREMPT – In de maanden juni tot en met augustus zijn in de St. Joriskerk in Drempt elke week nieuwe exposities te bekijken. Van donderdag 27 tot en en met zondag 30 juni toont Henk Stemerdink zijn schilderijen.

De exposities deze zomer variëren van fotografie en schilderijen tot stenen beelden en weefwerk en van keramiek tot sieraden. De expositie is vier dagen lang te zien tussen 10.00 en ongeveer 17.00 uur. Op zondagen wordt rekening gehouden met eventuele kerkdiensten. Op sommige zaterdagen is er een extra activiteit.

stjoriskerkdrempt.nl