LOENEN – De Stichting Het Heideschaap houdt op zaterdag 1 juni weer het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest in Loenen op kermisterrein aan de Groenendaalseweg. De meeste schapen van de kudde Veluwse heideschapen uit de Loenermark worden die dag door een team scheerders op de traditionele wijze weer geschoren met de schaar.

De schapen, herder Arjan Daalhuisen en zijn honden worden ‘s morgens om 8.30 uur opgewacht bij het wildrooster aan de Droefakkers door de muzikanten van de boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO. Na een kleine rondgang door het dorp worden de schapen onder begeleiding van de herder door de honden in de kraal gedreven, waarna om 9.00 uur het feest gaat beginnen. Een voor een worden de schapen uit de kraal gehaald om te worden geschoren. Oudere schapen vinden dit prima, maar voor sommigen dieren is het de eerste keer en is het scheren nog wat onwennig. Zij geven zich moeilijker over aan de scheerbeurt. Er wordt gewerkt met de schaar, dus eigenlijk is het knippen.

Op het terrein zullen de volgende oude ambachten worden gedemonstreerd: bezembinden, kantklossen, stoelenmatten, spinnen, mandenvlechten, klompen maken en het scherpen(haren) van een zeis. Vele hobbyisten bieden hun waren te koop aan. Voor de inwendige mens wordt gezorgd met pannenkoeken, hamburgers, ijs, koffie/thee en frisdrank en limonade. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de boerenkapel De Plaggenstèkers uit Loenen.

Om 15.45 uur uur is de trekking van de verloting. Hierbij zijn diverse prijzen winnen, de bekende hoofdprijs is een ballonvaart. De loten worden in Loenen deur aan deur verkocht. Op het feest zelf bij de stand van de schaapscheerderscommissie zijn ze ook nog te koop. De toegang tot het feest is vrij.