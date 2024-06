Schaaksimultaan met Machteld van Foreest

DIEREN – De 16-jarige topschaker Machteld van Foreest, Nederlands Vrouwenkampioene in 2022, geeft op maandag 24 juni een simultaanvoorstelling in scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren. Alle leerlingen mogen meedoen. De partijen beginnen om 13.00 uur.

Machteld van Foreest is de enige vrouwelijke telg van de beroemde adellijke Nederlandse schaakfamilie Van Foreest, die met Jorden en Lucas al twee grootmeesters heeft opgeleverd. Ze schaakt sinds ze ongeveer drie jaar was. Bijna even lang doet ze ook al enthousiast mee aan de Open Nederlandse Schaakkampioenschappen, die elke zomer in Dieren worden gehouden. Machteld heeft in haar carrière al vele nationale jeugdtitels veroverd. Ze is enorm actief als schaakster en is inmiddels, net als haar collega Eline Roebers, een speelster van internationale klasse. In 2022 werd Machteld op 15-jarige leeftijd in Groningen Nederlands Kampioene bij de vrouwen. Samen met Eline is zij de nieuwe ambassadrice van het vrouwenschaak in Nederland.

De jaarlijkse simultaanvoorstelling wordt aan scholengemeenschap Het Rhedens aangeboden door het organisatiecomité van het Open Nederlands Schaakkampioenschap als dank voor het feit dat de school elk jaar meubilair beschikbaar stelt voor dit grote open schaaktoernooi. Machteld van Foreest zal ook dit jaar deelnemen aan het Open NK, dat van 23 juli tot en met 1 augustus plaatsvindt in Sporthal De Dumpel in Velp. Dit jaar is Sporthal Theothorne in Dieren niet de gastheer van het toernooi vanwege een verbouwing.

