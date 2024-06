Samen vissen in Doesburg

DOESBURG -‘Samen vissen’ is een project van Hengelsport Vereniging Doesburg, waarbij de hengelaars samen met bewoners van verzorgingshuis Het Bieseumhuis een ochtend gaan vissen. Dinsdag 4 juni werd er met vijf van bewoners van Het Biesemhuis gevist in de vijver op de Ooi.

Om 10.30 uur verzamelden de vissers en bewoners bij de vijver en werden de hengels uitgegooid. De ervaren vissers namen ieder een bewoner onder hun hoede en tijdens de gezellige praatjes werden er ook nog vissen gevangen. Het werd een heuse wedstrijd, want iedere gevangen vis werd gemeten en genoteerd. Het aas en voer werden, net als vorig jaar, gesponsord door Hengelsportzaak Angel Joe uit Drempt.

De vissers hadden zich net geïnstalleerd toen de eerste dobber al onder water ging. De heer Oebele haalde een mooie voorn van 10 centimeter uit het water. Ook de heren Brons en Pond wisten regelmatig een visje te vangen. Ondertussen werd er lekker koffie gedronken en veel gesproken over het vissen vroeger.

Het werd die ochtend een nek-aan-nekrace, die werd gewonnen door de meneer Pond, die met 149 centimeter aan gevangen vis de eerste plaats opeiste en de trofee in ontvangst mocht nemen. De tweede plaats was voor meneer Oebele, meneer Brons behaalde de derde plaats. Greet en Mijnie zijn op de vierde en vijfde plaats geëindigd.

Foto: Hanny ten Dolle