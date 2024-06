Rondleidingen voedselbos Nieuwe Erven

BRUMMEN – Deze zomer zijn er twee rondleidingen in Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen. Deze vinden plaats op de zaterdagen 29 juni en 27 juli. De start is om 10.30 uur vanaf de ontmoetingsplaats. Op deze dagen kunnen geïnteresseerden ontdekken wat een voedselbos is, wat het voor een woonwijk kan betekenen en waarom deze plek zo bijzonder is in Nederland.

Het Brummense voedselbos werd in 2017 aangeplant en begint nu in haar zevende jaar steeds meer bos te worden. Dit voedselbos is bijzonder in Nederland omdat het midden in een nieuwbouwwijk – de Elzenbos – werd aangelegd. De komende jaren worden er nog meer nieuwe woningen bij gebouwd. Het voedselbos vormt een natuurlijke omlijsting passend bij het karakter als rand van het dorp.

De Elzenbos is en blijft daarmee een woonwijk met productieve natuur waar zowel planten, bomen, dieren én mensen zich thuis kunnen voelen. Toekomstgericht en bestendig tegen klimaatveranderingen. “Zo zien we nu al dat de bodem water vasthoudt en af kan wateren, en dat de bomen voor verkoeling zorgen en de wind breken. Ook is de biodiversiteit toegenomen en valt er te genieten van bloemenpracht en snoepnatuur. Daarnaast kent het project een sociale oogst door de betrokkenheid van buurtbewoners”, aldus de mensen achter het voedselbos.

Rondleidingen

De rondleidingen starten om 10.30 uur vanaf de ontmoetingsplaats en duren ongeveer 1,5 uur. De ontmoetingsplaats is te bereiken via het wandelpad vanaf de hoek Hooimate / Het Stroomdal. In geval van hevige neerslag gaan de rondleidingen niet door. Aanmelden voor de rondleidingen is niet nodig. De rondleidingen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor aankoop van materialen en aanplant is van harte welkom.

voedselbosnieuweerven.nl