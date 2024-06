LOENEN – Op zaterdag 15 juni is er weer een rondleiding op het terrein van de Groote Modderkolk in Loenen. De Herenboeren laten zien hoe er op de coöperatieve boerderij wordt gewerkt. De rondleiding begint om 10.00 uur. Aanmelden via grootemodderkolk.herenboeren.nl is noodzakelijk in verband met het beperkte aantal plaatsen.