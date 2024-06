RHEDEN – Op vrijdag 28 juni wordt er in Rheden weer een Rondje Zachtheid gewandeld. Elke laatste vrijdag van de maand lopen mensen op twintig plaatsen in Nederland en België bewust vriendelijk voor de wereld. De wandeling duurt ongeveer drie kwartier, is zo’n 4 kilometer lang en start om 19.00 uur bij het station in Rheden. Aanmelding is niet nodig. Marjon Weijzen leest een gedicht voor.

rondjezachtheid.nl