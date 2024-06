Rommelmarkt in Loenen

LOENEN – Zondag 30 juni houdt kringloop De Waterlelie in Loenen weer een gezellige rommelmarkt op de parkeerplaats voor de winkel aan het Hameinde. Wie overtollige spullen wil verkopen, kan een staplaats huren via kringloop.dewaterlelie@gmail.com. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Het geld dat wordt opgehaald met de verhuur van de grondplekken wordt gebruikt om de hulporganisatie ADRA te ondersteunen. ADRA is een hulporganisatie die wereldwijd armoede probeert tegen te gaan, vooral door middel van projecten voor zelfredzaamheid. Kringloop de Waterlelie steunt elk kwartaal een ander project van ADRA.

