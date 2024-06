Rommelmarkt in Emmaüskerk

DIEREN – Onder het motto ‘samen sterk voor de Emmaüskerk’ wordt op zaterdag 29 juni in en om het gebouw aan de Rode Kruislaan in Dieren een rommelmarkt gehouden van 9.30 tot 15.00 uur. Voor de editie van dit jaar is weer een groot assortiment mooie en interessante spullen bijeengebracht. Naast een uitgebreide diversiteit aan boeken, speelgoed en vele andere goederen is er een rad van avontuur met mooie prijzen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. De boeken worden uitgestald in de patio van de kerk, waar het voor de liefhebber heerlijk snuffelen is. De organisatie heeft bij extreem weer de mogelijkheid de markt voor het grootste gedeelte binnen te houden. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de verbetering van het interieur van de rooms-katholieke kerk.