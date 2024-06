Robin Hood op de Pinkenberg

ROZENDAAL – Rhedelijk Cultureel brengt donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 juni de voorstelling Robin Hood in openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal. Een orkest, een koor, een band, dansers en bijna zestig acteurs vertellen op 27, 28 en 29 juni een eigentijdse versie van het klassieke verhaal over Robin Hood, Marian, Scarlett, Quinn en Kleine Jan. “Een spektakelvoorstelling over vrij zijn, liefde, opkomen voor anderen en hopen op betere tijden. Maar ook een voorstelling vol humor, actie, bijzondere beelden en ontroerende momenten”, aldus Rhedelijk Cultureel. De voorstelling begint alle dagen om 20.15 uur. Kaarten zijn te koop via rhedelijkcultureel.nl/agenda.