Retrospectief: Enorme bosbrand Burgemeester Bloemersweg

Ieder voorjaar en zomer is waakzaamheid geboden in de Nederlandse bos- en duingebieden. Natuurbranden liggen dan op de loer. Op deze foto uit 1959 is zo’n brand uitgebroken in de omgeving van de Burgemeester Bloemersweg en de Onzalige Bossen bij Rheden. Vrijwillige brandbestrijders en inderhaast opgetrommelde soldaten zien hoe een brandweerwagen maar nét aan de vlammen weet te ontkomen.

Het gortdroge jaar 1959 is de geschiedenisboeken ingegaan als het jaar met het hoogste aantal bosbranden tot op heden. Het waren er in dat gehele jaar in ons land maar liefst 904. In totaal ging daarbij 3600 hectare natuur verloren. Ook op de Veluwe brandde het vaak. Alleen in juli van dat jaar was er al ruim 200 keer natuurbrand op de Veluwe. Alleen in het Nationaal Park Veluwezoom ging al dik 200 hectare verloren. Het verzengende vuur op deze foto, die de boeken in is gegaan als de Burgemeester Bloemerswegbrand, legde op 23 juli 150 hectare ineens in de as.

De detectie van natuurbranden werd in die jaren gecoördineerd door een centrale in Apeldoorn. Over de hele Veluwe stonden 21 brandtorens. Daarin zaten in de zomermaanden en andere droge perioden brandwachten – gepensioneerden en studenten – van ’s ochtens 6.00 tot ’s avonds 22.00 uur uit te kijken naar rookpluimen die op een natuurbrand zouden kunnen wijzen. De richting werd met een gradenboog vastgesteld en per telefoon doorgegeven aan de centrale van het Veluwse Bosbrandweer Comité in Apeldoorn. Van daaruit werden brandweerkorpsen opgetrommeld om de brand te bestrijden. Meestal was menselijk optreden de oorzaak. Barbecueën in de natuur, een hete auto-uitlaat in hoog gras, een weggegooide sigarettenpeuk in een tijd waarin bijna iedereen rookte, maar ook brandstichting kwam voor. In 1959 was een knaap actief die iedere zaterdag om 12.30 uur brand stichtte met een lont en petroleum. ‘Je kon er je klok bijna op gelijk zetten’, herinnerde een brandwacht zich.

Tegenwoordig wordt met vliegtuigen en drones gezocht naar brand. De brandtorens werden in 1978 afgedankt en in de jaren daarna afgebroken. Op één na. Door een publieksactie bleef die op het Rozendaalse veld behouden en is nu zelfs officieel een monument.