Retrospectief: Café-restaurant De Sluis

Het heeft ‘slechts’ veertig jaar bestaan, maar is toch één van de bekendste locaties uit de recente historie van Spankeren en Dieren. Misschien komt dat vooral door het zinloze lot dat het fraai gelegen pand onderging en de nostalgische herinneringen aan die locatie. We hebben het over café-restaurant De Sluis, op de grens van Spankeren en Dieren.

Deze foto stamt uit 1934, een jaar nadat het horecapand werd gebouwd en geopend. Eigenaar was in die tijd J.A. Reiff, die zelf in een huis ernaast woonde. Hij liet aan de Spankerense zijde van de drietrapssluis tussen IJssel en Apeldoorns Kanaal een horecazaak bouwen. Enkele jaren erna werd nog een feestzaal aangebouwd, met op het dak daarvan een zonneterras met één van de mooiste uitzichten van de provincie.

De exploitatie was overigens niet in handen van Reiff zelf. Die was de bedenker en bouwer, maar H. Lamers werd de uitbater en ook latere eigenaar. En die zwaaide de scepter dan ook ten tijde van het maken van deze foto. Het terras ligt dan nog aan de straatkant, waar de steeds drukkere Rijksweg 48 het verkeer dwars door Dieren in de richting Zutphen verwerkt. Enkele jaren later zouden op de plek van het terras twee benzinepompen worden geplaatst. Het terras was toen naar de achter(IJssel)zijde verplaatst. De Sluis was een zeer intensief gebruikte locatie. Er werden door Jan ‘Petje’ Brugman films gedraaid, veel verenigingen gaven er hun uitvoeringen en bedrijven als Edy, Lepper en Gazelle ontvingen er hun personeel tijdens bedrijfsfeesten.

Maar zoals in de inleiding al vermeld, was De Sluis geen lang leven beschoren. In de jaren 50 van de twintigste eeuw werden de eerste plannen voor de snelweg 48 gemaakt. Een eerste deel tussen Velperbroek en Ellecom werd uiteindelijk gerealiseerd, maar daarna stagneerde de aanleg. En van uitstel kwam zelfs afstel.

Voor de aanleg langs de IJsseloever bij Dieren en langs Spankeren was echter al wel veel grond aangekocht. Het geplande tracé liep door de zaal van De Sluis en in 1973 werd het pand dan ook afgebroken. Voor een snelweg die er nooit kwam…