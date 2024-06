Retrospectief: Boerderij De Schurenberg, Loenen

Boerderij De Schurenberg van de familie Van Gurp, gelegen in de buurtschap Veldhuizen in Loenen, heeft een eeuwenoude geschiedenis. Deze geschiedenis gaat terug tot kasteel Ter Horst, dat dateert uit 1557. Voordat het kasteel van de Hackforts werd gebouwd stond kasteel Veldhuizen er al. Hieromheen stond een groep gebouwen en boerderijen, die thans nog grotendeels terug te vinden zijn. Aan de zandweg die door de Veldhuizen loopt lagen de boerderijen Veldhuizen, Nieuw Veldhuizen, Oud-Veldhuizen, ‘t Veldhekke en De Schurenberg. De meeste boerderijen waren eigendom van baron van Hugenpoth tot Aerdt. Van Hugenpoth was oud-burgemeester van Overasselt en bezat naast de boerderijen vele gronden in Loenen.

Boerderij De Schurenberg is enkele eeuwen geleden ontstaan uit een bijgebouw van kasteel Veldhuizen. Volgens oude verhalen moet het vroeger een rijschuur zijn geweest. Het kasteel stond immers achter dit gebouw. Men kon er vroeger met het rijtuig dwars doorheen rijden. In vroeger tijden heeft een van de huurders, in overleg met de baron, hier een boerderij van gemaakt.

In 1905 kwam Ep van Dijk met zijn gezin te wonen op De Schurenberg. Er was toen nog een potstal. Van Dijk haalde die er uit en er kwam een grupstal. Voor de familie Van Dijk huurden de families Herder en Van de Grient de boerderij. Een dochter van Van Dijk trouwde met Bertus Reinders, die zijn schoonvader in 1930 als boer opvolgde. Zoon Ep nam op zijn beurt in 1956 het beheer weer over. Daarna volgde nog zoon Evert, die de boerderij verder uitbreidde met een moderne ligboxenstal. Bij elke generatie werd het aantal stuks vee verdubbeld.

In 1967 werd een forse verbouwing doorgevoerd, waarbij de oude bouwstijl van de boerderij, zoals te zien op de foto, grotendeels verdween. Er kwamen nieuw zijmuren en een nieuw dak. De oersterke houten balken zijn hier en daar nog bewaard gebleven. Bij de verbouwingen deed men soms wonderlijke ontdekkingen. Zo werd bij het wegbreken van een glazen kast een verborgen trapje ontdekt en brede oude muren.

De familie Van Gurp is na het vertrek van de familie Reinders huurder geworden van de boerderij. De Schurenberg heeft in de loop der jaren nog vele veranderingen ondergaan. Opnieuw kwam er nieuw stalruimte voor melk- en jongvee bij. Enkele keren zijn er open dagen geweest waarbij Theo en Wilma Van Gurp hun veestapel konden laten zien. Ook waren er oecumenische kerkdiensten in de stal.