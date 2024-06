DIEREN – Donderdag 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur is het repair café Dieren weer in de Oase. Bij het repair café kunnen kapotte spullen gerepareerd worden. De vrijwilligers hebben een breed scala aan vaardigheden en kunnen helpen met het repareren van kleding, elektronica, meubels, huishoudelijke apparaten en nog veel meer.

Het repair café Dieren is elke tweede zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en iedere vierde donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur in de Oase. Het repair café Dieren is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.