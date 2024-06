DIEREN – Zaterdag 8 juni is er weer Repair Café in de Oase in Dieren. Er is een team van naaisters en een groep deskundige reparateurs aanwezig die alles wat onder arm meegenomen kan worden repareren. Ook fietsen en rollators kunnen ter reparatie worden aangeboden. Het café is te bezoeken van 14.00 tot 16.00 uur.

info@repaircafedieren.nl