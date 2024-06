Raadsforum over Perspectiefnota Brummen

GEM.BRUMMEN – Het speciale raadsforum over de Perspectiefnota 2025-2028 vindt plaats op woensdagavond 5 juni. Normaliter vergadert de raad op donderdagavond, maar vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni is eenmalig voor een woensdagavond gekozen. Het forum start om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is thuis te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom/RTV 794.

De perspectiefnota is een document dat inhoudelijk en financieel vooruit kijkt naar de komende vier jaren (2025 tot en met 2028). Op basis van deze nota voert de gemeenteraad een discussie of en zo ja welke specifieke wensen de raad heeft als het gaat om het financieel huishoudboekje voor de komende jaren. Voordat de raad op donderdag 20 juni hierover een besluit gaat nemen, wordt er tijdens het forum extra informatie ingewonnen. Ook kan iedereen die dat wil als inspreker zijn of haar mening over dit document geven.

Naast de perspectiefnota staan ook twee andere financiële voorstellen op de agenda van het forum. Het eerste inhoudelijke voorstel zijn de jaarstukken over het afgelopen begrotingsjaar 2023. Daarnaast buigen de raadsleden zich over de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2024.

De perspectiefnota die het college heeft voorbereid is te lezen op brummen.nl/perspectiefnota.