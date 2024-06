Provincie informeert Gelderlanders over inkomsten en uitgaven via Regiobode

REGIO – Met een bericht in de huis-aan-huisbladen in Gelderland, waaronder Regiobode, informeert het dagelijks bestuur van de provincie de Gelderlanders hoeveel geld er in 2023 is binnengekomen en waar het aan besteed is. Het bericht verschijnt in de eerste week van juni. Ook over de begroting voor 2025 gaat het college van Gedeputeerde Staten de Gelderlanders later dit jaar informeren.

“Inwoners staan centraal in onze manier van werken, in de keuzes die we maken en de prioriteiten die we stellen. Daarom laten we nu zien wat waar het geld het afgelopen jaar naar toe is gegaan. Het gaat om veel geld, waar we zorgvuldig mee om gaan. Ook gaan we dus laten zien waar we het geld voor 2025 aan willen besteden. Zo verantwoorden we wat de provincie doet voor de Gelderlanders. En dat willen we laten weten”, aldus gedeputeerde Helga Witjes voor Financiën.

Het bericht in de huis-aan-huisbladen laat zien waar het geld vandaan komt en wat er aan de verschillende doelen is uitgegeven. Via een QR-code komt de lezer op de provinciale website, waar meer concrete resultaten staan. Geïnteresseerden kunnen verder klikken op voorbeeldprojecten én op de officiële Jaarstukken 2023. “Natuurlijk informeren we inwoners zodra we met concrete projecten in de directe omgeving van inwoners aan de slag gaan. Maar we doen véél meer. En dat willen we hiermee laten zien”, aldus Helga Witjes. “