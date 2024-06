Proef eenrichtingswegen gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – De Wehlsedijk en Hummeloseweg in Laag-Keppel worden eenrichtingswegen. Dit gebeurt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar, in eerste instantie als proef van een jaar.

Deze maatregel wordt uitgevoerd door provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst en maakt deel uit van de gebiedsaanpak Hummelo-Keppel-Drempt, waarin samen met de gemeenten Doetinchem en Zevenaar wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid en -doorstroming in de regio. Doel van het instellen van eenrichtingsverkeer in Laag-Keppel is de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kom van het dorp verbeteren. De verkeersonveiligheid op de Dorpsstraat in Laag-Keppel neemt de laatste maanden sterk toe, door de toename en het weggedrag van het verkeer. De Dorpsstraat staat op de lijst van de meest onveilige verkeersknelpunten in Gelderland, opgesteld door Gedeputeerde Staten.

Eenrichtingsverkeer

Op de Wehlsedijk komt eenrichtingsverkeer vanaf het Heggenveld tot het Toeristisch Overstap Punt (TOP). Op de Hummeloseweg vanaf Jan de Jagerlaan tot aan de Hessenweg. Op de Hummeloseweg tussen Rijksweg (N317) en Jan de Jagerlaan kan verkeer in beide richtingen blijven rijden. Dat geldt ook voor de Dorpsstraat in Laag-Keppel.Met de invoering van de twee eenrichtingswegen neemt het verkeer op de IJsselweg/Jonker Emilweg en Eldrikseweg waarschijnlijk toe.

Landbouwsluis

Dit kan tot verkeersonveilige situaties leiden, melden de initiatiefnemers. De gemeente Bronckhorst is wegbeheerder van deze weg en wil daarom een landbouwsluis op de IJsselweg aanleggen om het gebruik van de weg te verminderen en de weg daarmee veilig te houden. Ook dit wordt in eerste instantie een proef van een jaar. Als de gemeente tevreden is over het resultaat, wordt de landbouwsluis definitief. Er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van camping Siebieverden op de IJsselweg.

Volgend jaar

Het instellen van de éénrichtingswegen kan niet eerder dan het tweede kwartaal van 2025. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan diverse gemeentelijke en provinciale wegen in de omgeving en groot onderhoud aan de bruggen over de Oude IJssel ter hoogte van Laag-Keppel en Hoog-Keppel. Ook moeten er nog verkeersbesluiten genomen worden over de eenrichtingswegen en de landbouwsluis in de IJsselweg. Pas als deze onherroepelijk zijn kan de inrichting plaatsvinden.