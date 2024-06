Plannen met Loenense wegen

LOENEN – De gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland werken momenteel de plannen uit voor snelheidsverlagende maatregelen in Loenen. Vanuit de Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het bestuur verschillende voorkeuren daarin meegegeven.

De Dorpsraad streeft naar een optimale zuidelijke ontsluiting. Dit betreft de route N786 (Brummenseweg – Dierenseweg). Door aanpassen van kruisingen en weggedeelten op deze wegen wordt deze route naar het oosten en zuiden aantrekkelijker voor vrachtverkeer en komt er minder vrachtverkeer door Loenen.

De Dorpsraad wil ook snelheidsverlagende maatregelen in de kom van Loenen. Voor de Hoofdweg betekent dit 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en voor de N786 (Eerbeekseweg en Beekbergerweg) 30 kilometer per uur in de kern van Loenen. Buiten de bebouwde kom geldt dan een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

In 2023 is verkennend onderzoek gedaan naar de oversteekbaarheid bij een 30 kilometer-weg. Door voetgangers en fietsers wordt het meest overgestoken bij De Spar, De Droefakkers en De Kempe. De Dorpsraad pleit voor een zebrapad met middenberm op deze plaatsen. Het onderzoek wees uit dat richting 2030 de overstekende fietsers en voetgangers nauwelijks nog wachttijden hebben en de zebra’s zorgen niet voor een structurele afwikkelingsproblemen voor het autoverkeer. Daarbij zorgen zebrapaden met middenberm in het dorp ervoor dat automibilisten hun snelheid matigen.