Picknick tussen schapen en zonnepanelen

BRUMMEN – Leden van BrummenEnergie en andere belangstellenden kwamen op zaterdag 1 juni bijeen op het Zonnepark Elzenbos voor een informatieve picknick. Iedereen had iets lekkers meegenomen. Eric Leenderts, directeur van Brummen Energie, vertelde over de geschiedenis van het park en beantwoordde vele vragen over het onderhoud, bestemming van de opbrengsten, eigendom en kosten. Herder Harrie Jansen vertelde uitgebreid over schaapskudde De Belhamel, die hij samen met zijn vrouw Elly beheert. Een deel van zijn kudde zorgt ervoor dat het gras onder de zonnepanelen op de Elzenbos kort wordt gehouden. Dat wordt vooral gedaan door de mannetjes binnen de kudde, want eerdere ervaring heeft geleerd dat vrouwtjes het leuk vinden om op de panelen te springen.

De informatieve picknick werd gewaardeerd door de deelnemers en krijgt volgend jaar een vervolg. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich abonneren op de nieuwsbrief van BrummenEnergie.

brummenenergie.nl/nieuws