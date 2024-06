OVOV sluit seizoen af met high tea

BRUMMEN – De Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken Voorstonden (OVOV) heeft het seizoen donderdag 13 juni afgesloten met een gezellige high tea bij Concordia in Brummen. De dames genoten van de heerlijke hapjes.

Het nieuwe seizoen gaat in september van start. Dan komt Joop Hekkelman met verhalen en een quiz in het dialect.