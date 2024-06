Ovationeel slotapplaus voor Henny Vels

LIEREN – Dirigent Henny Vels uit Lieren heeft zaterdagavond 1 juni in schouwburg Orpheus in Apeldoorn een topavond beleefd. De Rabozaal was tot de laatste plaats bezet toen het doek open ging en ruim honderd muzikanten onder leiding van Henny Vels het eerste nummer speelde. Deze avond nam de dirigent afscheid van het Multi Muzikaal Theater (MMT). Het werd een avond met ‘muzikaal geweld’, waar Vels de touwtjes goed in de handen had. Verschillende keren kreeg hij deze avond een royaal applaus.

Zestig jaar geleden begon Vels als dirigent bij de Rigolo’s, en was daarna de oprichter van het MMT-orkest. Jong en vol met passie die hem en de muzikanten vreugde, voldoening en talloze mooie herinneringen heeft gebracht. Zijn hobby en levenswerk heeft hij met geduld, doorzetting, innovatie, liefde en toewijding volbracht. Vele vriendschappen zijn gesloten, uitdagingen overwonnen, en momenten van pure vreugde ervaren, momenten die voor altijd een deel van Henny en het orkest zullen blijven.

Het is voor de muzikanten een vreemd gevoel om dit hoofdstuk af te sluiten, maar ze zijn dankbaar voor alles wat dirigent Vels heeft gegeven. Het is tijd om ruimte te maken voor nieuwe avonturen en herinneringen. Het werd deze avond nog eens duidelijk gezegd: “Henny bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, je inzet, steun, de prachtige producties, je persoonlijkheid tijdens deze prachtige reis en ontwikkeling van dit unieke orkest. Met een hart vol dankbaarheid en een glimlach kijken we terug op zes decennia van onvergetelijke momenten. Wij zullen er alles aandoen om dit voort te zetten.”

Het werd een volwaardige afsluiting met een prachtig woord gesproken door wethouder van cultuur Peter Messerschmidt van gemeente Apeldoorn. Ook echtgenote Wilma Vels kreeg deze avond lovende woorden.

Henny Vels bereidt zich voor op zijn laatste concert met MMT