Oud-leerlingen nemen afscheid van school De Tweede Stee

LOENEN – Voor menig Loenenaar is vrijdag 14 juni een bijzondere dag. Voor de laatste maal kan een kijkje worden genomen in de openbare basisschool De Tweede Stee aan De Reuweg in Loenen. Na 52 jaar gaat de school voorgoed sluiten. Er is een fusie aangegaan met de katholieke basisschool De Poort. Na de vakantie gaat de school verder onder naam ‘De Waterval’. Maar eerst zijn de oud-leerlingen van harte welkom op de afscheidsreceptie, die van 16.00 tot 20.00 uur wordt gehouden in de school. Binnenkort volgt de sloop.

Het openbaar onderwijs werd in Loenen vanaf 1891 gegeven in de school die de officiële naam ‘School nr. 10’ kreeg in de gemeente Apeldoorn. Een oud gebouwtje bij de kerk maakte plaats voor dit gebouw, dat voor die tijd modern en ruim van opzet was. Meester Hendriks was toen bovenmeester op deze openbare school, die kortweg Dorpschool werd genoemd.

Vrachtverkeer

Het werd in de loop der jaren steeds drukker op de Hoofdweg. Het vrachtverkeer nam toe en op een bepaald moment reden er zoveel auto’s met veel te hoge snelheden om de bocht, dat het zelfs niet meer verantwoord was het kleine speelplein als speelplaats te gebruiken. Het oversteken van de weg voor en na schooltijd werd levensgevaarlijk. Passerende vrachtwagens maakten soms zoveel lawaai dat de leerkrachten in de lokalen aan de weg soms even moesten ophouden met lesgeven.

In 1970 ging meester Van Asselt na 25 jaar met pensioen en meester Schouten volgde hem op. Het nieuwe schoolhoofd eiste dubbele ramen in de lokalen aan de straatkant tegen de geluidsoverlast. Er werd steeds meer bij de gemeente aangedrongen op het bouwen van een nieuwe school.

Nieuwe school

In 1972 werd met de bouw begonnen van de nieuwe school. Op woensdag 11 oktober 1972 verhuisde men van groot tot klein naar de nieuwe school. Bij de school kon ook een nieuw gymlokaal komen dankzij een zogeheten burgerzinlening.

Er was een prijsvraag uitgeschreven voor een echte schoolnaam. Een school met alleen een nummer paste toch niet bij zo’n mooi gebouw. De jury koos uit de vele inzendingen de naam ‘De Tweede Stee’. Die werd bedacht door mevrouw De Glee. Zij lichtte deze naam als volgt toe: “De betekenis van de naam is: de eerste plaats (stee) waar de kinderen opgevoed worden is thuis. Echter, daarnaast is ook de school een plaats waar de kinderen een deel van hun opvoeding krijgen. De school is dus de Tweede Stee.”

Speelkunstwerk

Op het nieuwe plein bij De Tweede Stee was weer ruimte genoeg om veilig te spelen. Het was een speelplaats met een speelkunstwerk van de beeldhouwster Sjoukje Blom-van der Meer. Ook was er een sportveld en een aparte speelplaats voor de kleintjes. Ronde klimrekken vervingen de oude hekjes voor het kopjeduikelen.

Samenvoeging

In 1985 volgde de samenvoeging van het lager onderwijs met de kleuterschool tot basisschool. In Loenen ging de kleuterschool De Zonnebloem van juffrouw Beugels op in de Tweede Stee. In 1991 bestond het lager onderwijs in Loenen honderd jaar. Dit werd toen gevierd met een uitgebreid programma.

Helaas komt er nu in 2024 een eind aan de Loenense school. De kinderen van de Tweede Stee gaan na de vakantie tijdelijk onderwijs volgen op school De Poort aan de Hoofdweg, waar een paar noodlokalen bij gebouwd worden.

Zodra alle vergunningen rond zijn wordt begonnen met de afbraak van De Tweede Stee. Kort nadien wordt gestart met de bouw van de nieuwe (oecumenische) school die de naam krijgt van Loenens bekendste bezienswaardigheid: ‘De Waterval’.

Foto: Martien Kobussen

Nog een keer even een kijkje nemen in de school met vele herinneringen