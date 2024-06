Openstelling Oliemolen Eerbeek

EERBEEK – De Eerbeekse Oliemolen is de komende zomer elk weekend twee dagen open voor publiek. Daarna, van september tot en met zondag 27 oktober is de molen elke zondag te bezichtigen. Daarnaast zijn er twee bijzondere openstellingen: op zaterdag 14 en zondag 15 september is de molen geopend in het kader van Open Monumentendagen, op zaterdag 28 september in verband met de honing- en bijenmarkt. Tot slot zijn bezoekers welkom op zaterdag 2 november, dan is er een extra opening in verband met Gelderse Molendag. Op deze dagen is de molen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.