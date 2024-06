Opening expositie in Dorpskerk

RHEDEN – Zaterdag 15 juni wordt om 14.00 uur in de Dorpskerk in Rheden een expositie geopend van beeldend kunstenaar Aad van den Bosch. De expositie is te bezoeken tot en met 14 september, iedere zaterdag van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Aad van den Bosch kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. In de vele jaren dat schilderde heeft hij geëxposeerd in binnen- en buitenland. Pareltje aan de kroon is zijn expositie in het Louvre in Parijs.

Als eigentijds beeldend kunstenaar heeft Aad een surrealistische stijl met succes toegepast in zijn ‘digital glass art’. In een apart procedé maakt de kunstenaar gebruik van gebroken glas. Na het maken van een glassculptuur, schildert hij digitaal een totaalbeeld. Het resultaat wordt afgedrukt op aluminium of glaspanelen. Van elke compositie is maar één exemplaar..

Zijn werk heeft nooit een titel, omdat mensen dan willen kijken of zij het er ook in zien. Daarmee wordt het creatieve proces dat zich bij de beschouwer ontwikkelt te veel in één richting bepaald. Aad ziet liever een dialoog tussen zijn werk en de toeschouwer. In de verwondering laat hij de toeschouwer dwalen in mystieke bossen of zoeken naar herkenning in surrealistische landschappen.

Surrealisme appelleert aan het onderbewustzijn van mensen. Het raakt alle emotiestromen die liggen opgesloten in het gevoelsleven. Met zijn werk probeert Aad direct de weg te vinden naar het hart, los van alle vooroordelen en remmingen. Eén thema zie je in al zijn werk terug: vanuit het donker, de droefenis, naar het licht, het positieve, naar de innerlijke vrijheid en een rijk geestelijk leven. Zo leeft hij ook en voelt zich een zeer gelukkig mens. Zijn ervaringen en overtuiging wil hij graag delen met anderen.