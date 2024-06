Open tuinen in Ellecom en De Steeg

DE STEEG/ELLECOM – Het is Open Tuinweekend van Groei en Bloei Nederland. Op zondag 16 juni zijn er twee tuinen te bezoeken in De Steeg en Ellecom. Bezoekers zijn van10.00 tot 17.00 uur welkom.

De tuin van Sybrecht Bosker is te vinden aan de Oversteeg 53 De Steeg. Lang was het huis in gebruik als boerderij van het landgoed Middachten, het werd later verbouwd als dienstwoning van het kasteel. De eerste ‘particuliere’ bewoner was de familie Bosker. De familie creëerde op de circa 1500 vierkante meters waar alleen wat fruitbomen stonden een prachtige romantische siertuin. Er werd gekozen voor ronde en doorlopende lijnen, waarbij het gazon functioneert als een pad tussen de borders. De eerdere paardenstal is omgetoverd tot atelier, waar Sybrecht als kunstenaar werkt. Ook dit atelier is zondag te bezoeken.

In Ellecom is de tuin van Jorien van der Meulen aan de Laan van Avegoor 26 te bezoeken. Toen ze haar tuin in bezit kreeg was het een overwoekerde wildernis. Het ontwerp dat ze zelf maakte, kenmerkt zich door het feit dat niet alles in een oogopslag te zien is, ondanks dat de tuin niet heel erg groot is. Er zijn verborgen plekjes met excentrieke planten als arisaema’s, colocasia’s, eucomis en ferula communis. Tegelijkertijd zijn er wilde inheemse planten en is er aandacht voor de fauna.

veluwezoom.groei.nl