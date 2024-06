Onthulling kunstwerk Homan tijdens jubileumeditie Doesburgse Haringparty

DOESBURG – Op donderdag 4 juli houdt Rotaryclub Doesburg voor de tiende keer de haringparty. Deze avond wordt het kunstwerk van Jan Homan, dat na jaren weer terug is in Doesburg, onthuld bij LOC 17.

De opbrengst van de haringparty wordt elk jaar geschonken aan een goed doel. Dit keer wordt het gebruikt om een kunstwerk van de Doesburgse kunstenaar van Jan Homan te verankeren. Het kunstwerk hing tot 1998 aan de LTS in Doesburg en is dus voor veel inwoners een bekend werk. Na wat omzwervingen is het kunstwerk terechtgekomen bij de galerie De Ezelstal in Vorden. De Stichting Retourtje Doesburg heeft het, mede door de financiering van de Gestichten Doesburg, terug kunnen halen naar Doesburg. Rotary Doesburg stelt de opbrengst van de haringparty beschikbaar voor de verankering op de muren van LOC 17. Het kunstwerk wordt tijdens de tiende Haringparty onthuld in het bijzijn van de familie Homan en kunstliefhebbers van de werken van Homan. De Rotary belooft ‘een prachtige avond met muzikale omlijsting van de band SugaRiff’.

Aanmelden voor de tiende Haringparty, liefst voor 15 juni, kan via rotaryclubdoesburg.nl. De kosten zijn 30 euro per persoon. Voor dit bedrag kan iedereen onbeperkt haring eten, krijgen de bezoekers consumpties, onder andere een glaasje Zuidam Corenwijn en hapjes. Er bestaat tussen 17.00 en 20.00 uur ruim de gelegenheid om uitgebreid te netwerken en uiteraard te bieden op het eerste vaatje nieuwe haring, dat wordt geveild voor het goede doel.