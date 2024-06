NK wielrennen dendert over de Posbank

RHEDEN – Zondag 23 juni was de Posbank en omgeving het decor van het NK wielrennen. Het wielerspektakel ging onder grote belangstelling van start in Arnhem. Zowel de beloften als dames- en herensenioren verreden de koers.

Na de start ging die rit via Velp naar de Posbank, waar meerdere rondes werden gereden. De beloften en dames reden elk vijf rondes door het natuurgebied, de heren negen. Een ronde die zij in ongekende rust reden, want behalve enkele fotografen en medewerkers van Natuurmonumenten en de organisatie van het NK, was publiek niet toegestaan. Of ze tijdens hun klimmetjes tijd hadden om van de mooie natuur te genieten, is maar de vraag, maar dat het op zondagmiddag zo stil is op de Posbank, dat is zeker een unicum.

Na deze zogenoemde ‘Posbank Omloop’ ging de rit naar Arnhem, waar ook een aantal rondes werden verreden. Dylan Groenewegen wist in de eindsprint de overwinning te pakken bij de heren. Chantal van den Broek-Blaak werd eerste bij de dames, Tibor del Gosso won bij de beloften.

Dat publiek niet welkom was op de Posbank, wilde niet zeggen dat er geen belangstelling was. Langs het parcours in Rheden, Rozendaal en Velp stonden veel wielerliefhebbers en andere belangstellenden de langs razende renners aan te moedigen. Daarnaast waren er in de verschillende dorpen allerlei activiteiten rondom het wielerspektakel. Het mooie weer het er ongetwijfeld aan bijdragen dat het zowel voor de renners als het publiek een mooi evenement was.

Foto: Gerrit van de Pol

