Nieuwe uitgave Ambt & Heerlijkheid

REGIO – Vanaf vrijdag 7 juni ligt Ambt & Heerlijkheid, no. 223 in de winkel. In deze editie is er onder andere aandacht voor de voormalige Bonifatiuskerk, de familie Teding van Berkhout uit Ellecom, de geschiedenis van Worth Rheden en de Dierense middenstand in de jaren 50.

Ambt & Heerlijkheid is voor 5,95 euro te koop bij Bakkerij Samberg in Ellecom, Kapsalon de Oude Post in De Steeg, Firma Elderman in Rheden, The Read Shop in Dieren en Velp en Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp.