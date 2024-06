DOESBURG – De Voedselbank in Doesburg was al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de uitgifte van voedselpakketten. De organisatie heeft een tijdelijke locatie gevonden. Sinds 7 juni kunnen mensen die het betreft een voedselpakket halen in de Harmonie in het Irenepark van 13.00 tot 15.00 uur.