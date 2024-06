Nieuwe expositie bij Nieuwe Ruimte

VELP – Stichting Nieuwe Ruimte in Velp presenteert een nieuwe expositie, getiteld ‘What your see is what you see’. Kunstenaar van de maand José Sprenkels nodigde hiervoor Ineke van Dongen, Margret Goossen en Moniek van de Ven uit als mede-exposanten. De expositie is tot en met 30 juni te zien op zondag, van 12.00 tot 17.00 uur. Nieuwe Ruimte is gevestigd aan de Oranjestraat 36a in Velp.

José Sprenkels vindt haar inspiratie in de voortdurende verandering van luchten en het licht, waardoor ook landschap en water steeds van kleur en substantie lijken te wisselen. Dat geeft een zeer ruimtelijke beeld als resultaat. Haar werk roept een verstilde sfeer op.

Ineke van Dongen werkt voornamelijk op en met papier. Ze gebruikt inkt en combineert dat met (gescheurd) papier. Haar monotypes en collages zijn minimalistisch en abstract. Voor deze expositie heeft ze grafisch werk uit de serie ‘dialoog’ gebruikt als materiaal om nieuw werk te maken.

Margret Goossen exposeert figuratief werk, samengesteld uit talloze afbeeldingen uit de media, zoals de krant, tijdschriften en foto’s. Daarbij maakt ze gebruik van verschillende technieken. Door de jaren heen heeft ze veel gewerkt met het thema ‘mugshot’, foto’s gemaakt van mensen op het moment van hun arrestatie.

Moniek van de Ven werkt hoofdzakelijk met klei. Eerder maakte ze vooral werken geïnspireerd op met de hand gebouwde structuren uit Afrika en het Midden-Oosten. De laatste jaren spelen structuren in de natuur, zoals nesten, zaden en plantvormen een hoofdrol in haar werk.