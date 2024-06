Nieuwe dorpsdichter voor Brummen

GEM. BRUMMEN – Annemarie Visser is de nieuwe Dorpsdichter van de gemeente Brummen. Dit werd bekendgemaakt tijdens het zonnige theaterdiner van het Pinksterfestival op zaterdag 18 mei.

Tijdens het diner werden tien inwoners door de huidige dorpsdichter Chris Ros én haar opvolger Annemarie Visser uitgenodigd een gezamenlijk gedicht te maken. Zij bereidden samen het idee voor om, met door de dinergangers aangeleverde ingrediënten in de vorm van een dichtregel, te komen tot een interessant menu. Er was veel animo om daaraan mee te doen en aan het eind van het theaterdiner kon een ‘smakelijk’ gedicht worden voorgelezen met een verrassend mooie tekst.

Het was een originele manier om beide dichters aan het werk te zien en alvast kennis te kunnen maken met Annemarie.

De formele overdracht was dinsdag 28 mei in het gemeentehuis in Brummen. Dan wordt afscheid genomen van Chris Ros en wordt Annemarie Visser benoemd als vijfde Dorpsdichter Brummen. Zij hanteert de pen tot juni 2026. Alle gedichten van dorpsdichters zijn te vinden op de website van de Culturele Stichting Brummen.

brummencultuur.nl

Dorpsdichter Chris Ros (links) en haar opvolger Annemarie Visser