Nieuwe brug voor Dieren Noord-Oost

DIEREN – De brug over de vijver in Dieren Noord-Oost was toe aan vervanging. De houten constructie was in slechte staat en inmiddels verwijderd. Dat betekent dat fietsers een poosje moeten omrijden, want het duurt eventjes voordat de nieuwe brug er ligt. Er komt wel een mooi exemplaar voor terug. De nieuwe brug wordt minder steil, waardoor deze makkelijker over te steken is door fietsers en wandelaars die het Nachtegaalspad volgen. Er is gekozen voor een stalen constructie en een kunststof wegdek. Dit is stroef materiaal dat bij gladheid gestrooid kan worden. De leuningen zijn van tropisch hardhout.

Er wordt flink gewerkt aan de nieuwe brug, die naar verwachting eind week 25 klaar moet zijn. Dat is ongeveer 21 juni. Fietsers kunnen tot die tijd het kanaal oversteken via de rontonde bij de Imboslaan of in Laag-Soeren bij de Badhuislaan.

Foto: Aart van Raalte