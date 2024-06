Netwerkbijeenkomst vrijwilligers en professionals

RHEDEN/ROZENDAAL – Het NIO biedt zorg en welzijn-professionals uit om te daten met vrijwilligersorganisaties. Op dinsdag 4 juni is er van 16.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst in de aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Het NIO stimuleert met deze netwerkbijeenkomst dat organisaties 1-op-1 vertellen over hun (vrijwilligers)werk, zodat ze elkaar in het werkveld beter gaan vinden en inwoners kunnen informeren waar ze terecht kunnen.

Het NIO is een platform en netwerk voor vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Rheden en Rozendaal. De NIO-kerngroep gaat altijd actief met de signalen aan de slag. Deze netwerkbijeenkomst komt voort uit één van de terugkerende signalen dat zowel professionals als vrijwilligers onvoldoende bekend zijn met het lokale aanbod ter ondersteuning van inwoners. Wanneer organisaties van elkaars projecten op de hoogte zijn, treden zij als vanzelfsprekend op als ambassadeur voor de ander.

Deze netwerkbijeenkomst heeft een luchtig en informeel karakter met na afloop een heerlijk netwerk-buffet. Diverse organisaties hebben zich al aangemeld om graag anderen te informeren over hun projecten. Aanmelden kan tot 31 mei via netwerknio@gmail.com of 06-36324778.