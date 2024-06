Naaiatelier Kieskleurig geeft workshops op Hanzefeesten

DOESBURG – Naaiatelier Kieskleurig is al volop bezig om veel mooie producten te maken voor de Doesburgse Hanzefeesten, op zaterdag 8 juni van 11.00 tot 18.00 in Doesburg. Het naaiatelier heeft twee kramen en een groot team van vrijwilligers zal uitgedost zijn in middeleeuwse kleding. Op de Doesburgse Hanzefeesten ligt de nadruk op het deelnemen aan leuke en creatieve workshops speciaal voor kinderen en zijn er vrijwilligers aanwezig om daarbij te assisteren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een pompon maken of een uiltje weven op een simpel weefgetouw. Ook kan er een letter van knopen of een hangpoppetje worden gemaakt. De workshops duren gemiddeld een half uurtje en kinderen van basisscholen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

