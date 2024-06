Muziekmaatjes laten van zich horen tijdens DHO Muziekshow

DIEREN – Het was zondagmiddag 2 juni druk in De Oase te Dieren. Na het goede optreden van het leerorkest, onder leiding van dirigent Geert Jan Dijkerman van het Dierens Harmonie Orkest, waren de examenkandidaten van de Muziekmaatjes aan de beurt. Deze leerlingen, Levi, Douwe, Job en Gijs, hebben de afgelopen twee jaar Algemene Muzikale Vorming gehad van Truus Siddré. Na het theorie-examen eerder die middag lieten ze ook tijdens het praktijkexamen horen dat ze veel hebben geleerd.

Aan het eind van de DHO Muziekshow was het tijd om muziekinstrumenten uit te proberen. Er werd zeer gretig gebruikgemaakt van die mogelijkheid.

Foto: Aart van Raalte

