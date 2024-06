Muziekfestival in de regio

REGIO – Van woensdag 5 tot en met zondag 9 juni 2024 vindt het ZOOM! Muziekfestival plaats in Rheden, Rozendaal en Doesburg. Het jaarlijks terugkerende muziekevenement op internationaal topniveau wordt voor de tiende maal geprogrammeerd door de musici van het Ruysdael Kwartet.

Dit jaar hebben weer internationale topmusici toegezegd hun klassieke muziek te laten klinken op sfeervolle en soms verrassende locaties langs de Veluwezoom. Op woensdag 5 juni vindt een openingsconcert plaats in de Grote Kerk in Velp. Het Ruysdael Kwartet treedt vanaf 20.15 uur op samen op met sopraan Laura Bohn.

Op donderdag 6 juni klinkt het tiende strijkkwartet van Dmitri Shostakovich en Lullaby, een gezongen monodrama in één bedrijf in boerderij Van der Weele in De Steeg. Aanvang is om 20.15 uur. Dit wordt uitgevoerd door het Adam Quartet. Op vrijdag 7 juni vanaf 20.15 uur vindt een avondconcert plaats in de Dorpskerk in Rheden. Het Ruysdael Kwartet treedt op samen met pianiste Nino Gvetadze.

Zoomfestival.nl