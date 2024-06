Motorrun weer een groot feest

DIEREN/DOESBURG – Zaterdag 1 juni werd de jaarlijkse motorrun Doesburg gehouden. Zoals gebruikelijk was de start bij Het Rhedens in Dieren. Al vroeg stonden deelnemers en motorrijders klaar voor de grote dag. Zo’n kleine honderd motoren, al dan niet met zijspan, en trikes deden mee. Koffie en thee stonden klaar op Het Rhedens voor iedereen en na de inschrijving kon het feest beginnen.

De deelnemers hebben in de jaren een vaste band met een motorrijder opgebouwd en dat is dan ook ‘hun’ motor. Het vertrek is altijd een geregel van jewelste door de vrijwilligers, maar zoals altijd werd alles snel in goede banen geleid en kon de stoet vrijwel op tijd vertrekken.

Eerst gingen de deelnemers richting Doesburg, via de singels door de stad, waar heel veel toeschouwers stonden om naar ze te zwaaien. De verkeersregelaars EVD hadden de straten afgesloten om de stoet ongehinderd door te laten rijden. Het was een kleurrijke en lawaaiige stoet, want natuurlijk moeten alle toeters en andere geluiden die de motoren maken gehoord worden in Doesburg.

De stoet reed door over een mooie route naar de pauzeplek waar de broodjes klaarstonden, gebakken en belegd door leerlingen van het Graafschap College. Na de pauze vervolgde het gezelschap de fraaie route terug naar Het Rhedens in Dieren. De vaste finishplaats in Giesbeek was dit jaar niet bruikbaar vanwege de triatlon, maar bij Het Rhedens stond de barbecue al warm en de drankjes koud. Er werd nog gezellig gegeten en volop nagepraat.

Om de motorrun goed te laten verlopen, zijn er deze dag altijd heel veel vrijwilligers actief. Zo zijn ook de verkeersregelaars op de motor en de twee motoren met politieagenten onmisbaar voor dit evenement.

Foto: Hanny ten Dolle

secretariaat@motorrundoesburg.nl